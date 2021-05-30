Kokuya uyanan işçiler ölümden döndü!

Bolu’da, Özel İdare bahçesinde depo olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi. Yanan konteynerin bitişiğinde kalan ve duman kokusuna uyanan işçiler ölümden döndü.

Yangın, saat 05.40 sıralarında Kültür mahallesi Şehitler caddesi üzerinde bulunan Özel İdare bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özel İdare bahçesinde yapımı devam eden inşaatın malzemelerinin konulduğu konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan konteynerin bitişiğinde kalan ve duman kokusuna uyanan işçiler durumu Özel İdare güvenliğine haber verdi. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteyner ve içerisinde bulunan inşaat malzemeleri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı konteynerin hemen bitişiğinde yaşayan işçilerin duman kokusuna uyanmaları olası bir faciayı önledi. Duman kokusuna uyanarak hem kendisinin hem de arkadaşlarının hayatını kurtaran işçi, “Yangın saat 05.40 sıralarında çıktı. Ben kalktığımda koku geliyordu. Dışarı çıktım. Alevler yükseliyordu. Güvenliğe haber verdik. İtfaiye geldi. Bizim kaldığımız yerin hemen sağ tarafında. O yüzden kokuyu duyduk da kalktık” dedi.