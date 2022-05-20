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Spor Kökçü'den Beşiktaş açıklaması
Spor

Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, ilerleyen yıllarda Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 03:52:00 -
Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

Hollanda Ligi Eredivisie'de Feyenoord'da kariyerini sürdüren Orkun Kökçü, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

Avrupa Konferans Ligi finalinde 25 Mayıs'ta Roma ile oynayacakları maçla ilgili milli futbolcu, "Gelecek çarşamba bizi çok büyük bir maç bekliyor. Feyenoord tarihinde dört final var dördü de şampiyonlukla bitti. İlk kaybeden takım olmak istemiyoruz." dedi.

Beşiktaş'ta forma giymek istediğini de dile söyleyen Orkun Kökçü, "Küçüklüğümden beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim. Gelecekte neler olacağını bilemeyiz. Beşiktaş'ta oynamak isterim. İnşallah gelecekte bunu yaşayabilirim." açıklamasında bulundu.

Feyenoord altyapısında yetişen Orkun Kökçü, bu sezon dört farklı kulvarda toplam 49 maçta süre aldı. 21 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 9 asistle oynadı.

2018'de A takıma yükselen Orkun Kökçü'nün Feyenoord'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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