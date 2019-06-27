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Koç’un çocukları sapkınlığa teşvik eden kitabı halen piyasada! Bu rezalete ne zaman dur denilecek?

Uluslararası Af Örgütü’nün sponsor olduğu ve Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan “çocukları sapkınlığa teşvik edici” nitelikteki Anne Hakları Bildirgesi, Baba Hakları Bildirgesi, Kız Çocuk Hakları Bildirgesi ve Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi adlı kitapların satışının halen devam ettiği öğrenildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:01
Koç’un çocukları sapkınlığa teşvik eden kitabı halen piyasada! Bu rezalete ne zaman dur denilecek?

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Çocuklara yönelik sapkın yayınların ardı arkası kesilmiyor. Zümrüt Apartmanı adlı pedofili içerikli kitabın Kültür Bakanlığı tarafından nasıl onaylandığına dair hiçbir açıklama yapılmazken, Yapı Kredi Yayınları’nın bastığı “çocukları eşcinselliğe teşvik edici” kitapların satışı da halen sürüyor. Sözde aile hakları bildirgesi olarak yayınlanan kitapta çocuklara “hak” olarak sunulan davranışların, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında reklamı yapılan LGBT sapkınlığının propagandası niteliğinde.

Nikahsız ilişki anne-baba hakkı olarak yansıtılıyor

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ahlaksız kitap serisinin, “Anne Hakları Bildirgesi” ve “Baba Hakları Bildirgesi” adlı kitaplarında, “Kimle isterlerse onunla, diledikleri gibi yaşama ve diledikleri gibi çocuk sahibi olma hakkı vardır” ifadeleriyle, nikahsız ve gayrı meşru ilişki bir hak olarak gösteriliyor. Ahlaksız kitapların küçük yaştaki çocuklara yönelik olarak yayınlanması ise Müslüman Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Eşcinsel ilişki çocuklar için “hak” olarak sunuluyor 

Erkek Çocuk Hakları ve Kız Çocuk Hakları adlı kitaplarda yer verilen “İstedikleri kişiyi sevme hakları vardır: Kız ya da erkek (ya da her ikisini de)” ifadeleriyle de eşcinsel ilişkinin meşru bir hak olduğu öne sürülüyor. Ahlaksız ve gayrı meşru ilişki biçimlerini normalleştirmeye ve bir hak olarak görülmesini sağlamaya dönük yayınlanan kitaplar, aile yapısının temeline konulmuş bir dinamit olarak değerlendiriliyor.

Eşcinsellik şimdi de çocuk kitabında

Koç kitapları zehir saçıyor

Kültür Bakanlığı neden onay veriyor?

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, yayınevleri tarafından basılan kitapların denetimini yapan Kültür ve Turizm Bakanlığına seslenerek, “Toplum yapımızı çökerten, ahlak ve maneviyat düşmanı bu tür kitapların yayınına nasıl müsade ediliyor. Bu kitaplar denetimden geçmeden mi yayınlanıyor. Burada ciddi bir sorun var. Pedofili içerikli bir kitabın basımına kim izin veriyor. Eşcinsellik reklamı yapılan kitaplara nasıl izin verilebiliyor. Bakanlıktan bunun cevabını bekliyoruz ve bu tür kitapların sıkı denetimden geçirilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Yapı Kredi’yi “eşcinsellerin bankası” olarak ilan edeceğiz

Eşcinselliği “hak” olarak yansıtan kitabı satmaya devam eden Yapı Kredi Yayınları’na da tepki gösteren Adem Çevik, “Yapı Kredi Yayınları’ndan bu kitapları derhal piyasadan çekmesini istiyoruz. Bu kitapların satışını devam ettirmesi halinde, Yapı Kredi Bankası’ndaki hesaplarımızı kapatacağımızı, toplumsal bir tepki kampanyası başlatacağımızı ve Yapı Kredi’yi ‘eşcinsellerin bankası’ olarak ilan edeceğimizi ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu. 

Uluslararası Af Örgütü’nün mesajı amaçlarını ortaya koyuyor

Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan sözde aile hakları bildirgesi içerikli kitaplar, Uluslararası Af Örgütü tarafından destekleniyor. Kitapların arka kapağında yer verilen Uluslararası Af Örgütü’nün mesajı, bu kitapların hangi sinsi amaçlarla yayınladığını da şu ifadelerle gözler önüne seriyor:

“Uluslararası Af Örgütü, basmakalıp fikirleri yıkıp geçen bu “bildirge”yi destekliyor. Kız, erkek ayırmaksızın herkes arasında eşitliğe saygının önemini hatırlatmak için icat edilmiş haklardan oluşan bu mizahi liste, çocuk, genç, yetişkin, her bireyi düşündürecek, eğlendirecek, gülümsetecek.”

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:01
  1. Zümrüt Apartman
  2. Yapı Kredi Yayınları
  3. Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik

YORUM YAZ

  • ZiyaZiya30 dk önce
    Koç bir yahudi onun işi gücü müslüman aile yapısını bozmaya çalışmak biz türkleri içten yıkmak ama sana bu zevki tattirmayacgiz yahudinin çocuğu unutma tüm dinlerin en üstünü ISLAMDIR islami yaymaya senin gibi yahudi çocukları engel olamıyacak kahrolsun yahudi-hristiyan haçlı dölleri yaşasın islam
  • Aptülfettah CamuzoğluAptülfettah Camuzoğlu36 dk önce
    Koç gibi kökü dışarda yapılar tabiki kar güdüsü ve küresel efendilerine yaranma gayreti ile sapkınlığı meşru gösterme gayretinde olacaktır. Pedofiller, koç grubu vs. aynı şeytanın farklı uşaklarıdır. Şeytanın hizmetkarları dünyaya kötülüğü yaymak için lgbtp sapkınlarını ve parayı kullanıyor.Şeytanın bin yüzü var. Gün geliyor çocuk yayını diyor sevgi diye fiili livatayı güzelliyor, gün geliyor marjinal sanat diye bebeğe tecavüzü anlatacak kadar aşağılıklaşıyor, bir başka gün de yılışık bir homonun başına gelenleri trajedi diye pazarlıyor. P.şt p.ştluğunu, ib.e de ib.eliğini yapacaktır. Aile yapımızı dejenerasyona uğratma, mukkades değerimiz anneyi bir lezbiyen bir fahişeye dönüştürme ve mini mini bir masuma tecavüz fantazisini sanat diye yutturma gibi aşağılık ve sapıkca faaliyetler iyice çoğaldı. Ancak devlet organlarının uyumaması lazım. Maalesef onların da pusulası bozulmuş referansları sapıtmış gibi duruyor.
  • sade vatandaşsade vatandaş49 dk önce
    BOŞUNA BOYNUZ KULLANMIYORLAR
  • HarunHarun54 dk önce
    Niye kızıyorsunuz. Bizim "güya" tesettürlüler CHP lileşmiş. LGBT ile işbirliği içindeler. Hükümetin icraatları cok ama Ailemize en büyük darbeyi bunlar vurmadımı? Demokrasi adına Aile diye kavram bırakmadılar. Zina yapmak kapalı kadınların Kızlarını zengin adamlara peşkeş çekmek Demokratik hak oldu. Önce biz düzelelim gerisi kolay.
  • Cumali MolCumali Mol1 sa önce
    Dur.
  • DallıDallı1 sa önce
    MİSYONLAR BOŞ DURMUYOR.YILLAR YILI İSLAM HUKUKUNU TAHRİP ETMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR.ASIL HEDEF TÜRKİYEYİ KENDİLERİNE ÇEVİRME

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