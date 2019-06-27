Koç’un çocukları sapkınlığa teşvik eden kitabı halen piyasada! Bu rezalete ne zaman dur denilecek?

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr



Çocuklara yönelik sapkın yayınların ardı arkası kesilmiyor. Zümrüt Apartmanı adlı pedofili içerikli kitabın Kültür Bakanlığı tarafından nasıl onaylandığına dair hiçbir açıklama yapılmazken, Yapı Kredi Yayınları’nın bastığı “çocukları eşcinselliğe teşvik edici” kitapların satışı da halen sürüyor. Sözde aile hakları bildirgesi olarak yayınlanan kitapta çocuklara “hak” olarak sunulan davranışların, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında reklamı yapılan LGBT sapkınlığının propagandası niteliğinde.

Nikahsız ilişki anne-baba hakkı olarak yansıtılıyor

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ahlaksız kitap serisinin, “Anne Hakları Bildirgesi” ve “Baba Hakları Bildirgesi” adlı kitaplarında, “Kimle isterlerse onunla, diledikleri gibi yaşama ve diledikleri gibi çocuk sahibi olma hakkı vardır” ifadeleriyle, nikahsız ve gayrı meşru ilişki bir hak olarak gösteriliyor. Ahlaksız kitapların küçük yaştaki çocuklara yönelik olarak yayınlanması ise Müslüman Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Eşcinsel ilişki çocuklar için “hak” olarak sunuluyor

Erkek Çocuk Hakları ve Kız Çocuk Hakları adlı kitaplarda yer verilen “İstedikleri kişiyi sevme hakları vardır: Kız ya da erkek (ya da her ikisini de)” ifadeleriyle de eşcinsel ilişkinin meşru bir hak olduğu öne sürülüyor. Ahlaksız ve gayrı meşru ilişki biçimlerini normalleştirmeye ve bir hak olarak görülmesini sağlamaya dönük yayınlanan kitaplar, aile yapısının temeline konulmuş bir dinamit olarak değerlendiriliyor.

Eşcinsellik şimdi de çocuk kitabında

Koç kitapları zehir saçıyor

Kültür Bakanlığı neden onay veriyor?

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, yayınevleri tarafından basılan kitapların denetimini yapan Kültür ve Turizm Bakanlığına seslenerek, “Toplum yapımızı çökerten, ahlak ve maneviyat düşmanı bu tür kitapların yayınına nasıl müsade ediliyor. Bu kitaplar denetimden geçmeden mi yayınlanıyor. Burada ciddi bir sorun var. Pedofili içerikli bir kitabın basımına kim izin veriyor. Eşcinsellik reklamı yapılan kitaplara nasıl izin verilebiliyor. Bakanlıktan bunun cevabını bekliyoruz ve bu tür kitapların sıkı denetimden geçirilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Yapı Kredi’yi “eşcinsellerin bankası” olarak ilan edeceğiz

Eşcinselliği “hak” olarak yansıtan kitabı satmaya devam eden Yapı Kredi Yayınları’na da tepki gösteren Adem Çevik, “Yapı Kredi Yayınları’ndan bu kitapları derhal piyasadan çekmesini istiyoruz. Bu kitapların satışını devam ettirmesi halinde, Yapı Kredi Bankası’ndaki hesaplarımızı kapatacağımızı, toplumsal bir tepki kampanyası başlatacağımızı ve Yapı Kredi’yi ‘eşcinsellerin bankası’ olarak ilan edeceğimizi ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Af Örgütü’nün mesajı amaçlarını ortaya koyuyor

Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan sözde aile hakları bildirgesi içerikli kitaplar, Uluslararası Af Örgütü tarafından destekleniyor. Kitapların arka kapağında yer verilen Uluslararası Af Örgütü’nün mesajı, bu kitapların hangi sinsi amaçlarla yayınladığını da şu ifadelerle gözler önüne seriyor:

“Uluslararası Af Örgütü, basmakalıp fikirleri yıkıp geçen bu “bildirge”yi destekliyor. Kız, erkek ayırmaksızın herkes arasında eşitliğe saygının önemini hatırlatmak için icat edilmiş haklardan oluşan bu mizahi liste, çocuk, genç, yetişkin, her bireyi düşündürecek, eğlendirecek, gülümsetecek.”