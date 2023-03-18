Koç'un bankasında "mobbing intiharı" iddiası... Yapı Kredi’den açıklama

Yapı Kredi Bankası'nın iştiraki Yapı Kredi Teknoloji şirketinin Bireysel Krediler Tahsis Uygulama Geliştirme Müdürü Efe Demir, hayatına son verdi.

Efe Demir, iddiaya göre işyerinde uzun saatler boyu çalıştırılmasının ardından sinir krizi geçirip camdan atladı.

Efe Demir'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç yöneticiyi intihara sürükleyen süreçte mobbing iddiaları öne çıktı. Demir'in yakını olan birkaç kişiye yolladığı e-posta'da "depremzedelerin kredilerinin ertelenmesine dönük talebinden dolayı işyerinde mobbinge maruz kaldığı"nı dile getirdiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Demir'in banka yönetimine yönelik yazdığı ifade edilen o e-posta'dan bazı bölümler şöyle:

"BDDK izin verdiği (biraz da zorladığı) için bütün depremzedelerin kredi kartı limit artışlarını x4 kuralına göre değil x8 kuralına göre otomatik değerlendirdik ve 10 milyara yakın Pazar payı yakaladık. Müşterilerimize harcama anlamında destek olmaya çalıştığımızı rekabette Garanti'ye karşı bir hamle olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz."

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"UCAP projeni sırasında pandeminin de fırsat bilindiği ve insan haklarını ihlal edercesine 80 saatin üzerinde onlarca kişinin çalışmasını nasıl değerlendirelim? Bir amaç uğruna ve başarılı bir grubun eseri miydi bu? Ya da o arkadaşlar bu hedefi başarırken gerçekten mutlu muydu? Karşılıklarını aldılar mı? Direktörlüğün yüzde 50'si turnovera uğrarken bir proje için sizce bu değdi mi? Ya da inisiyatif sahiplerinin kurum sadakatini kaybettirmeden önce yapılabilecek başka bir şey yok muydu?"

"İnsana ve çalışma arkadaşınıza ÖNEM VERMİYORSUNUZ. Kimin ne yaşadığına ne sonuç ürettiğine bakıyorsunuz"

"Tek bir şeyi iyi yapıyorsunuz, o da görece iyi para veriyorsunuz. Yarın bir gün çalışan ve çalışmayan arkadaşların primlerini de özelleştirirsiniz, somut bir kaynak aktarırsınız başarılı arkadaşlarımıza. Ama çalışanlarınızın bu parayı kullanabilecek zaman ve kaliteli psikoloji içinde olup olmadığını gram önemsemiyorsunuz. Bu kurumda başarılı olabilecek arkadaşlarımızın çoğunu kaybedeceksiniz; özellikle de ekonomik kaygısı az olan ya da başka kurumlarda bu kaygıyı giderme şansı olan arkadaşlarımızı.

"Siz" söylemini lütfen kişisel algılamayın; gözümde kurumu temsil ettiğiniz için bu terminolojiyi kullanıyorum. Hayatımla ilgili daha tatsız bir karar almış olmasan sanırım bu sadece istifa niteliğinde olacaktı, ancak sanırım bu niteliğin bir pek de önemi kalmadı. Size ve kuruma saygımdan dolayı bu maili genele değil, size ve bana değer verdiğini bildiğim 3-4 arkadaşıma atıyorum.

Kral çıpla demenin suç addedildiği bir ülkede, ben en azından kurumum açısından kral çıplak diyorum. Bir şeyler yoluna koymak için hala çok geç değil.

Sağlıcakla kalın.

Not: Ailemi ve bu maile konu ettiğim insanları rahat bırakın. Aksi durumda hakkımı helal etmiyorum.

Efe Demir

Bireysel Krediler Tahsis Uygulama Geliştirme Müdürü"

Yapı Kredi'den açıklama

Konunun gündem olmasının ardından Yapı Kredi Bankası'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların gerçeklikten uzak olduğu belirtildi.

Yapı Kredi Bankası açıklamasının tamamı şöyle:

"Yapı Kredi Teknoloji'de görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Efe Demir'in vefatından büyük üzüntü duyuyoruz.

Bizleri derinden yaralayan bu vefatla ilgili olarak çeşitli mecralarda ve sosyal medya hesaplarında bankamız ile ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddiaları da üzüntü ile takip ediyoruz.

Yapı Kredi olarak her zaman önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve esenliğidir. Bu doğrultuda tüm süreçlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir.

Tüm çalışanlarımız adına böylesi acı bir durumda, insan hayatını kullanarakortaya atılan iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu vurgulamak isteriz.

Merhum çalışma arkadaşımızın banka elektronik sistemlerini kullanarak yaptığı Yapı Kredi'de olan tüm yazışmaların ilgili yasal mercilerin talep etmesi durumunda ibraz edileceğini ve gerekli takibin tarafımızca sürdürüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bu vesile ile bir kez daha değerli çalışma arkadaşımız Efe Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Yapı Kredi çalışanlarınasabırlar dileriz.

Hepimizin başı sağ olsun."