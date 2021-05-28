Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
Kocaeli'nin Başiskele, Derince, Gebze ve İzmit ilçelerinde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Başiskele, Derince, Gebze ve İzmit ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 592 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar, 10 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 11 tabanca fişeği ve 37 bıçak ele geçirildi.