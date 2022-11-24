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Yerel Kocaeli'de yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı
Yerel

Kocaeli'de yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı

Kocaeli'de yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 10:11:00 -
Kocaeli'de yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, İl Jandarma Komutanlığınca çevrenin korunması ve kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde, şehrin 10 ilçesinde yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişi belirlendi.

Ekipler, bu kişiler hakkında "İmar Kanunu'na Muhalefet"ten idari işlem uyguladı.

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Yorumlar

ramses

Bahçeli net konuştu para cezası komik ;verdikleri zararı açtıkları acıyı ,depremde yaşattıkları kan ve gözyaşının para karşılığı olamaz; ; İMAR HIRSIzLARI ve gıda dA hapis cezası gelmeli!REİS vur son darbeyi!
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