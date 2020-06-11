  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangında hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:00:17 -
Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangında hasar oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir firmanın ahşap palet deposunda çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi'nde ahşap palet satışı yapan bir firmanın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir ve Mollafenari gönüllü itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle paletler büyük zarar gördü. Deponun açık alanında hasar görmemiş paletlerin yanmaması için çalışanlar ile itfaiye ekipleri malzemeleri güvenli alana taşıdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, büyük çapta hasar meydana geldi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı