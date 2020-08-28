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Aktüel Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
Aktüel

Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:57:45 -
Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yokuştan şehir merkezi yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen Tuna Şahbazoğlu idaresindeki motosiklet, Akçakoca Konutları mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosikletteki Tacettin Gökbudak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şahbazoğlu ve Gökbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü Şahbazoğlu'nun, profesyonel motosikletçi olduğu öğrenildi.


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