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Aktüel

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 01:22:44 -
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 138 kişi ile iki işletmeye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında kentte 754 iş yeri denetlenerek 11 bin 204 kişi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde maske takmadığı için 104, sosyal mesafe kuralına uymayan 30, karantina ihlali yapan 4 kişiye ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilen iki işletmeciye idari para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.

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