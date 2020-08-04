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Aktüel

Kocaeli'de doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:41:00 -
Kocaeli'de doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yürüyüş yaptığı Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin en önemli yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyona gelen doğasever R.D. (21), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT Kocaeli, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kayalıklardan sedyeyle tahliyesi gerçekleştirilen R.D, sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından sol ayağında kırık olduğu şüphesiyle Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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