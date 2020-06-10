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Aktüel

Kocaeli'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 22:30:38 -
Kocaeli'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde Ö.K. (20) idaresindeki 41 ADZ 511 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Sürücü, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ise Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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