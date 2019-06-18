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Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı konuşuldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık çalışanlarına yönelik olarak mesleki beceri ve bilgilerini arttırmak ve sağlık hizmetleri kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlediği sempozyumların6’ncısı, 18 Haziran Salı günü İzmit’te bir otelde gerçekleştirildi.

18 Haziran 2019 Salı 17:17
Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı konuşuldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık çalışanlarına yönelik olarak mesleki beceri ve bilgilerini arttırmak ve sağlık hizmetleri kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlediği sempozyumların6’ncısı, 18 Haziran Salı günü İzmit’te bir otelde gerçekleştirildi.


Kocaeli,İstanbul, Ankara, Sakarya, Bolu gibi çevre illerde görev yapan sağlık çalışanlarının da katılım gösterdiği sempozyumda açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney gerçekleştirdi. Kocaeli’de 2015 yılından itibaren paydaş kurumlarla birlikteeğitim seferberliği başlattıklarını söyleyen Ergüney, “Bu tarz eğitim organizasyonlarını çok önemsiyoruz. Özellikle eğitimlerimize verdikleri desteklerdendolayı KOÜ Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye, Dekanımız Prof. Dr. Zafer Utkan’a, Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e, birbirinden değerli hocalarımıza, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü idarecilerine, İlçe Sağlık Müdürlerimize, başhekimlerimize, hekim hemşire vs. tüm çalışanlarımıza ve özellikle de eğitim birimimize teşekkür ediyorum. Bu işi çok güzel bir şekilde sahiplendiler ve bununla birlikte Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu denetimler sonucunda ilimizdeki anne dostu ve bebek dostu hastanelerin artması, nitelik ve kalitelerinin yükselmesi gerçekleşti” dedi.


Bu tarz seminer ve sempozyumların gerçekleştirilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen Türkiye Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Kılıç, “Bebek ve Anne ölümleri ülkelerin gelişmişlik göstergelerinde başı çekmekte. Bebek ölümlerininen önemli konusu beslenme ve anne sütü konusudur. Dolayısıyla bu çalışmalar çok kıymetli çalışmalardır. Sağlık Bakanlığımızın da çok önemsediği bu konuda en önemli halkalardan biriside siz sağlık çalışanlarısınız. Emzirme ve anne sütünün öneminin arttırılması amacıyla yapılacak her projede yer almaya devam edeceğiz. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, Prof. Dr. Ayla Günlemez, Prof. Dr. Canan Türkyılmaz, Prof. Dr. Emin Sami Arısoy tarafından Yenidoğanın bir aylık serüveni, Yenidoğan sarılığı, Ülkemizde son dönemde gelişen aşı karşıtlığı veFormül başlama endikasyonu gibi konulardakatılımcılara önemli bilgiler aktarıldı. Türkiye’de ve Dünyada bebek dostu girişimi ve yenilikler, Kocaeli ilinde bebek dostu sağlık kuruluşları programı, etkin emzirme danışmanlığı, Kocaeli hastanelerinden örnek uygulamalarkonularında iseeğitimciler Melek Kılıç, Dr. Merve Aslan, İlkay Zengin, Serap Efe ve Leyla Büyük dinleyicileri bilgilendirdiler.


Tüm gün boyunca süren sempozyum sonunda İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri tarafından eğitimcilere sundukları katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:17
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