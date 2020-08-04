  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de 643 kilogram kaçak tütün ile 23 bin 400 makaron ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:19:30 -
Kocaeli'de 643 kilogram kaçak tütün ile 23 bin 400 makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda, 643 kilogram kaçak tütün ile kıyılmış tütün doldurulmuş 23 bin 400 makaron yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesindeki bir iş yeri ve depoya operasyon düzenlendi.

İş yeri ve depoda yapılan aramada, 260 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 383 kilogram tütün ile içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 23 bin 400 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan S.D. hakkında yasal işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı