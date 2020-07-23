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Aktüel

Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyon sürücüsü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:16:48 -
Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyon sürücüsü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2'si çocuk 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü Samet K'nin (31) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan kamyon sürücüsü tutuklandı.

- Olay

D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde dün Serkan Barhan (37) yönetiminde İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin (31) kullandığı İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı.

Sürücü Serkan Barhan, eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) kaza yerinde, Tuğba Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç da hastanede yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit (65) ve annesi Necla Barhan (55), Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kamyon sürücüsü Samet K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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