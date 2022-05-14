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Yerel Kocaeli'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kocaeli'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 47 yabancı uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 14:10:00 -
Kocaeli'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dü-zensiz göçle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince yakalanan 41 Afganistan, 2 Özbekistan, 1 Irak, 1 Ürdün ve 2 Azer-baycan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Burada idari gözetim altında tutulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

 

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