Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 390 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya sahillerinde Kurban Bayramı süresince 390 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

KOSKEM ekipleri, Kurban Bayramı haftasında başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yaptı. Tatili fırsat bilerek sahilleri dolduran vatandaşların sorun yaşamaması için çalışan ekipler, 11 merkezde 101 personelle 352 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Ekipler, Kandıra sahillerinde Cebeci'de 111, Kumcağız'da 128, Kerpe'de 29, Sarısu'da 25, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 31, Karamürsel'de 17, Bayramoğlu'nda 4, Darıca sahilinde 4 kişi olmak üzere boğulma tehlikesi geçiren 352 kişiye müdahale etti.

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 83 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

- Sakarya'da 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 38 kişiye müdahale etti.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak botla vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.

Vakalara anında müdahale eden ekipler, bayram tatili sürecinde 38 kişiyi boğulmaktan kurtardı.



Rip akıntısına yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulunan cankurtaranlar, vatandaşları ikazları dikkate almaları konusunda uyardı.



