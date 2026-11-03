KOBİ’lere 50 milyar liralık yeni kaynak!

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen TOBB Nefes Kredisi’nde yeni başvuru dönemi başlıyor. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönemin 3 Kasım’da başlayacağını belirterek, "İlk dönemde KOBİ’lerimize 45 milyar lira ulaştırdık. Şimdi 50 milyar liralık yeni kaynak geliyor. Firma başına kredi limiti de 3 milyondan, 5 milyon liraya yükseltildi" dedi.

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nde yeni başvuru dönemi 3 Kasım Salı günü tarihi itibariyle başlıyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni dönemin işletmelerin finansman ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını belirterek, KOBİ’lerin üretim ve istihdamın devamlılığı açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

KOBİ’Lere 45 milyar liralık kaynak KOBİ’lerimize ulaştı

Haziran’da başlatılan ilk dönem kapsamında bugüne kadar ülke genelinde 45 milyar liralık kredi kullandırıldığını hatırlatan Murzioğlu, yeni dönemde ilave 50 milyar liralık kredi hacminin hedeflendiğini belirterek, "Haziran ayında başlatılan Nefes Kredisi ile beş ay gibi kısa bir sürede KOBİ’lerimize 45 milyar lira ulaştırıldı. Ortaya çıkan talep, işletmelerimizin bu tür finansman desteklerine ne kadar ihtiyaç duyduğunu açıkça gösterdi. Şimdi 50 milyar liralık yeni bir dilim daha devreye alınıyor. Üstelik firma başına kredi limitinin 5 milyon liraya yükseltilmesi de işletmelerimiz açısından önemli bir gelişme. KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. İşletmelerimizin en önemli beklentilerinden biri, faaliyetlerini sürdürebilecekleri, üretimlerini artırabilecekleri ve istihdamlarını koruyabilecekleri finansman imkânlarına ulaşabilmek. Nefes Kredisi, bu beklentinin karşılanmasına katkı sunan önemli bir uygulama. KOBİ’lerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettikçe biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun KOBİ’lerin sorunlarının çözümü ve iş dünyasının beklentilerinin karşılanması noktasında yürüttüğü çalışmalara da değinen Murzioğlu, TOBB’un reel sektörün ihtiyaçlarını ilgili kurumlara taşıyan önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Murzioğlu, "TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyamızın sorunlarını her platformda gündeme getirerek KOBİ’lerimizin sesi oluyor. Özellikle finansmana erişimin zorlaştığı dönemlerde işletmelerimizin ihtiyaçlarının ilgili kurumlara aktarılması ve çözüm üretilmesi için büyük gayret gösteriyor. Nefes Kredisi de TOBB’un öncülüğünde geliştirilen bu ortak çalışma anlayışının önemli bir sonucudur. Sayın Başkanımızın liderliğinde oda ve borsalarımızın ortak hareket etmesi, iş dünyamızın taleplerinin güçlü şekilde duyurulmasına katkı sağlıyor. Kendisine reel sektörümüze verdiği destek ve KOBİ’lerimizin finansmana erişimi için ortaya koyduğu çaba dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bizler de üyelerimizin sorunlarını dile getirmeye ve çözümün bir parçası olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ortak çalışma kültürüyle KOBİ’lerimize destek oluyoruz"

Nefes Kredisi’nin kamu, finans sektörü ve iş dünyasının ortak çalışma anlayışıyla hayata geçirilen önemli bir destek programı olduğunu belirten Murzioğlu, "İş dünyamızın ihtiyaçlarının dikkate alınması ve bu ihtiyaçlara ortak akılla çözümler üretilmesi son derece değerli. Programın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara ve katılımcı bankalarımıza teşekkür ediyorum. Kredi Garanti Fonu’nun Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen Nefes Kredisi ile KOBİ’lerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarına destek sağlanıyor. Yeni dönemde firma başına kredi limiti 5 milyon lira olacak. Daha önce bu yıl içerisinde Nefes Kredisi kullanan işletmelerimiz de toplam kredi tutarlarını 5 milyon liraya tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olacak. Faiz oranları 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 olarak uygulanacak. Bu desteğin KOBİ’lerimizin üretimlerini sürdürmelerine, istihdamlarını korumalarına ve ekonomimize katkı sunmalarına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, 3 Kasım Salı gününden itibaren odadan aldıkları faaliyet belgeleri ile programa katılan bankalara başvurabilecek.