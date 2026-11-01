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Spor Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı
Spor

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı

Yeniakit Publisher
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Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu istifa ettiğini açıkladı. Bugün ayrıca Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk de yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu.

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da istifa ettiğini duyurdu.

İşte Abdullah Kavukcu'nun istifa açıklaması:

"27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum.

Galatasaray'a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem.

Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray'ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir.

Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim.

Saygılarımla,

Abdullah Kavukcu"

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