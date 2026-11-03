Hayırlı uğurlu olsun! Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle 1,5 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşıldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Yönetim, Portekizli teknik adamı 4 Kasım'da oynanacak Liverpool maçından önce İstanbul'a getirerek karşılaşmayı tribünden takip etmesini hedefliyor. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda beklenen gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.