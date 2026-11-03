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Spor Galatasaray'da Stuttgart maçı için sürpriz Leao ve Sane kararı!
Spor

Galatasaray'da Stuttgart maçı için sürpriz Leao ve Sane kararı!

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Galatasaray'da Stuttgart maçı için sürpriz Leao ve Sane kararı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam saat 20.45'te Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kanat oyuncularına ilişkin tercihi netleşirken Leao ve Sane konusunda sürpriz bir karar aldığı belirtildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam saat 20.45'te Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kanat oyuncularına ilişkin tercihi netleşirken Leao ve Sane konusunda sürpriz bir karar aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Stuttgart'ı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kanat tercihleri netleşti. Milliyet'ten aktardığı habere göre Buruk, ilk 11'de Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a görev verecek.

Deneyimli çalıştırıcı, yüksek efor gerektiren bir oyun anlayışıyla sahada olacak. Leao ve Sane'ye ise karşılaşmanın gidişatına göre süre verileceği belirtildi. Buruk'un Stuttgart karşısında galibiyet için yüksek tempoyu esas aldığı, yüksek efor gerektiren bir oyun anlayışı planladığı aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki mücadele bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

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