Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla sınırında paniğe neden oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre, Akdeniz açıklarında saat 19.49'da yerin 9,07 kilometre derinliğinde 5,1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olarak belirlenen şiddetli sarsıntı, çevre bölgelerde de kısa süreli paniğe neden oldu.
Akdeniz açıklarında saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Depremin, 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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