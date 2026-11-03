Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti
Akıllı telefon pazarındaki devasa gücünü otomotiv sektörüne de başarıyla taşıyan Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekim ayında 50 binin üzerinde elektrikli araç teslimatı gerçekleştirerek 2026 yılının en yüksek aylık satış rekorunu kırdı. Yılın ilk 10 ayında 336 bin aracı kullanıcılarla buluşturan ve 550 binlik yıllık hedefine doğru hızla koşan marka, pazarın iki devi olan BYD ve Tesla'ya karşı en güçlü rakip olduğunu kanıtladı.