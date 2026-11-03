Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti

Bu sonuçlarla birlikte 2026'nın ilk 10 ayında yaklaşık 336 bin elektrikli aracı kullanıcılarla buluşturan Xiaomi, yıl için öngördüğü 550 bin adetlik toplam teslimat hedefinin yaklaşık yüzde 61'ini tamamlamış oldu. Kesin rakamları henüz paylaşılmayan ekim ayı teslimatları, markanın Aralık 2025'teki 50 bin 212 adetlik tüm zamanlar rekorunun ardından 2026'nın en parlak aylık dönemi olarak kayıtlara geçti.