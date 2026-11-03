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Otomotiv
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Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti

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Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti

Akıllı telefon pazarındaki devasa gücünü otomotiv sektörüne de başarıyla taşıyan Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekim ayında 50 binin üzerinde elektrikli araç teslimatı gerçekleştirerek 2026 yılının en yüksek aylık satış rekorunu kırdı. Yılın ilk 10 ayında 336 bin aracı kullanıcılarla buluşturan ve 550 binlik yıllık hedefine doğru hızla koşan marka, pazarın iki devi olan BYD ve Tesla'ya karşı en güçlü rakip olduğunu kanıtladı.

#1
Foto - Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti

SU7 sedan ve YU7 SUV modelleriyle küresel otomotiv pazarında kartları yeniden dağıtan teknoloji devinin bu agresif büyüme temposu sektörde büyük ses getirdi. Akıllı telefon pazarındaki ağırlığını otomotiv sektörüne de taşıyan Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekim ayında 50 binin üzerinde elektrikli araç teslimatı gerçekleştirerek 2026 yılının en yüksek aylık satış performansına ulaştı. Markanın bu yükselişi sektör devleri BYD ve Tesla'ya güçlü bir rakip olarak görülmesini sağladı.

#2
Foto - Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, üretim hattındaki kapasite artırımı doğrudan teslimat verilerine yansıdı. Ağustos ayında 30 bin, eylül ayında ise 40 bin adet bandını aşan üretici, ekim ayında 50 bin eşiğini de geride bırakarak yukarı yönlü ivmesini korudu.

#3
Foto - Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti

Bu sonuçlarla birlikte 2026'nın ilk 10 ayında yaklaşık 336 bin elektrikli aracı kullanıcılarla buluşturan Xiaomi, yıl için öngördüğü 550 bin adetlik toplam teslimat hedefinin yaklaşık yüzde 61'ini tamamlamış oldu. Kesin rakamları henüz paylaşılmayan ekim ayı teslimatları, markanın Aralık 2025'teki 50 bin 212 adetlik tüm zamanlar rekorunun ardından 2026'nın en parlak aylık dönemi olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti

Ekim ayındaki güçlü yükselişe rağmen, şirketin yıllık hedeflerine ulaşabilmesi için kasım ve aralık aylarındaki performansı hayati önem taşıyor. Belirlenen hedefin tutturulabilmesi adına yılın kalan iki ayında yaklaşık 214 bin aracın daha teslim edilmesi, bu doğrultuda aylık ortalamanın 107 bin bandına yükseltilerek mevcut teslimat hızının iki katından fazlasına çıkarılması gerekiyor.

#5
Foto - Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti

Elektrikli otomobil serüvenine Mart 2024'te yollara çıkan SU7 sedan modeliyle adım atan ve sonrasında ürün gamına eklediği YU7 SUV modeliyle varlığını güçlendiren marka, 2025 yılını 400 binin üzerinde teslimatla noktalamıştı.

#6
Foto - Tesla ve BYD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor! Akıllı telefon devi, elektrikli araç satışında uçuşa geçti

Çin'de yerel ve küresel üreticiler arasındaki fiyat ve teknoloji rekabetinin en üst seviyeye ulaştığı bir dönemde büyümesini sürdüren Xiaomi'nin 550 binlik iddialı hedefine ne kadar yaklaşacağını, önümüzdeki iki ay boyunca sergileyeceği üretim temposu ve tüketici talebi belirleyecek.

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