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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı mektupla Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği için resmî adayı olarak gösterilmişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan tarafından aday gösterilen Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri ve eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'ne aday göstermişti.  Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduğunu belirtmişti. Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'DEN SİNİRLİOĞLU'NA TEBRİK TELEFONU

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'ne aday gösterilen Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu arayarak tebrik etti.

Partinin açıklamasına göre Özel, görüşmede, Sinirlioğlu'nun seçilmesi için BM üyesi ülkelerin, hükümet, hükümet ortağı ya da muhalefette bulunan tüm sol, sosyal demokrat ve sosyalist kardeş parti liderlerine mektup yazarak destek isteyeceklerini iletti.

Sinirlioğlu da Özel'e desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu
Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Gündem

Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

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Yorumlar

vatandaş

Eğer ki özgür özel arayıp tebrik etti ise doğru aday değil demektir.....
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