Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri ve eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'ne aday göstermişti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduğunu belirtmişti. Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'DEN SİNİRLİOĞLU'NA TEBRİK TELEFONU

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'ne aday gösterilen Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu arayarak tebrik etti.

Partinin açıklamasına göre Özel, görüşmede, Sinirlioğlu'nun seçilmesi için BM üyesi ülkelerin, hükümet, hükümet ortağı ya da muhalefette bulunan tüm sol, sosyal demokrat ve sosyalist kardeş parti liderlerine mektup yazarak destek isteyeceklerini iletti.

Sinirlioğlu da Özel'e desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.