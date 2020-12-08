KOBİ'ler Amazon Lojistik'le kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Amazon Lojistik kullanan KOBİ'ler teslimat ücretlerinden yüzde 40 tasarruf ederken 3 binin ürüne kadar ücretsiz depolama ve kaldırma hizmetlerinden yararlanabiliyorlar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, Amazon Lojistik programını tercih eden KOBİ'lerin ürünlerinin depolama, paketleme, gönderim ve iade süreçlerini organize ederek KOBİ’lere kolaylık sağlıyor.

Amazon Lojistik programına katılan KOBİ'ler, Amazon Türkiye’nin anlaşmalı depolarında teslim alma, paketleme, bu depolardan gönderim ve müşteri hizmetleri servislerini de içeren süreçlerini kullanarak ürünlerini güvenle depolayıp tüketicilerle buluşturabilirken, işletmelerini büyüterek daha fazla tüketiciye ulaşabiliyorlar.

KOBİ'ler Amazon Lojistik Ücretleri Kampanyası ile Amazon Lojistik'e teslim ettikleri ürünlerinin satışından doğan ücretlerde, herhangi bir adet limiti olmaksızın, tüm ağırlık ve boyutlarda geçerli olacak şekilde, gönderi ücretlerinde 3,64 TL + KDV'den başlayan fiyatlarla yüzde 40 indirimden yararlanabiliyorlar.

Tüm Amazon Lojistik üyelerinin faydalanabildiği kampanyalardan Yeni Ürün Listeleme Programı ise KOBİ'lere, yeni yüklenen 100 ana üründe, ürün başına 30 adet olmak üzere, yılda toplamda 3 bin adet ürün için ücretsiz depolama ve kaldırma hizmeti sunuyor.

Yeni Ürün Listeleme Programı'ndan yararlanmak isteyen KOBİ'ler ürünlerini Amazon Türkiye'nin anlaşmalı lojistik merkezlerine göndermeden önce kampanyaya kayıt yaptırarak ayrıcalıklardan faydalanabiliyorlar.

Programa katılarak kampanya gerekliliklerini sağlayan KOBİ’ler, Amazon Lojistik'e teslim ettikleri ürünlerini 3 ay boyunca Amazon Türkiye'nin anlaşmalı lojistik merkezinde ücretsiz olarak depolarken 6 ay boyunca yapılan iade süreçlerine ilişkin kaldırma talebi masrafı da ödemiyorlar.

Teslim edilen ürünlerin otomatik olarak Prime logosu ile listelendiği Amazon Lojistik programında KOBİ’lerin ürünleri Prime programının, ücretsiz teslimat, aynı gün ya da ertesi gün teslimat ve Prime erken erişimden de faydalanarak tüketicilerle buluşuyor.

