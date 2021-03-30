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Ekonomi KOBİ’ler afete karşı korunacak
Ekonomi

KOBİ’ler afete karşı korunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, AFAD Başkanlığı Konferans Salonu’nda TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:29:00 -
KOBİ’ler afete karşı korunacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda, afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan yeni bir iş birliği başlattıklarını belirtti. Türkiye’nin yaşadığı her türlü afete hemen müdahale eden AFAD’ın, gurur duydukları bir kurum haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunun en somut örneklerini İzmir ve Elazığ-Malatya depremlerinde gördüklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, afetlerde ülke olarak el ele vererek, ihtiyaç sahiplerine birlikte yardım elini uzattıklarını belirterek, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin başına gelecek her türlü afette İçişleri Bakanlığımız ve AFAD iş birliğinde, TOBB ve oda-borsa camiası olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, AFAD koordinasyonunda, afet ve acil durum farkındalığının artırılarak, afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan, yeni bir iş birliği başlattıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarımız aracılığıyla, iş dünyamıza yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları 2021 yılı boyunca sürecek şekilde planladık. Afetlere karşı KOBİ’lerimizi daha bilinçli ve hazır hale getireceğiz. Eksiklikler var, bunları gidermeleri için de rehberlik yapacağız. Böylece, afetlerden dolayı yaşanabilecek üretim ya da ticaret kaybını en aza indireceğiz hem KOBİ’lerimizi hem de çalışanlarımızı koruyacağız. Böylelikle de ülkemizin üretim ve rekabet gücünü devam ettireceğiz.”

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