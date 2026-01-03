  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Göz altı morluğu neden olur, kalıcı çözüm var mı?

Milyar dolarlık dev ihracat! Tarım, gıda ve içecek ihracatı: Irak, Almanya, Amerika Türkiye’nin kapısını çaldı

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Doğru Nefes Egzersizi Nasıl Yapılır, Faydaları Neler?

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

İtalyan siyasetçiden canlı yayında tokat gibi sözler: İsrail binlerce çocuğu rehin tutuyor!

Gereği yapıldı! Trafik magandalarına sıfır tolerans

Sayılar güncelleşti: Zirvede Ak Parti var! Türkiye'de parti sayısı 188'e yükseldi

Çin donanması 052D güdümlü savunma sistemini aktif etti!

664 bin 568 kişi daha AK Parti'li oldu: Milletin Partisi Türkiye’nin en büyük ailesi
Kobi KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali
Kobi

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

Merkez Bankası’nın Banka Kredileri Eğilim Anketi’ne göre; KOBİ’lere verilen kredilerde hem standartlar gevşiyor hem de kredi talebi güçleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Banka Kredileri Eğilim Anketi, KOBİ’ler açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. TCMB'nin, bankaların 2025 yılının son çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı.

 

Ankete göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların kullandırdıkları işletme kredilerine ilişkin genel değerlendirmeleri, uyguladıkları standartlarda sınırlı gevşeme gerçekleştiği yönünde oldu.

 

Belirgin gevşeme gözlendi

Alt kırılımlar incelendiğinde, vade bakımından kısa vadeli kredilere uygulanan standartlarda belirgin gevşeme gözlenirken, uzun vadeli kredilere uygulanan standartlar sınırlı gevşedi. Para cinsi bakımından TL kredilere uygulanan standartlarda belirgin gevşeme gözlenirken, YP kredilere uygulanan standartlarda sıkılaşma eğilimi devam etti.

 

Ölçek bakımından ise KOBİ'lere verilen kredilere uygulanan standartlarda belirgin gevşeme görülürken, büyük işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların sıkılaştığı gözlendi.

 

Aynı dönemde, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlarda sınırlı gevşeme yönündeki değerlendirmelerde belirgin bir değişim olmazken, diğer bireysel kredilere uygulanan standartlarda sınırlı sıkılaşma yönündeki değerlendirmelerde belirgin bir değişim görülmedi.

 

Bu yılın ilk çeyreğinde, bankaların kullandırdıkları işletme kredilerine ilişkin genel beklentileri, uyguladıkları standartlardaki gevşemenin devam edeceği yönünde oldu.

 

Alt kırılımlar incelendiğinde, vade bakımından kısa ve uzun vadeli kredilere uygulanan standartlarda gevşemenin devam edeceği görüldü. Para cinsi bakımından, TL kredilere uygulanan standartlarda gevşemenin devam edeceği, YP kredilere uygulanan standartların sınırlı gevşeyeceği, ölçek bakımından ise KOBİ'lere verilen kredilere uygulanan standartlarda gevşemenin süreceği ve büyük işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların gevşeyeceği beklentisi oluştu.

 

Aynı dönemde, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlarda aynı seyrin devam edeceği, diğer bireysel kredilerde ise standartların sınırlı sıkılaşacağı öngörüsü ortaya çıktı.

İşletme kredilerine talebin güçlenerek devam etmesi bekleniyor

Ankete göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, işletmelere verilen kredilere talepteki azalış yerini artışa bıraktı. Alt kırılımlar incelendiğinde, vade bakımından kısa ve uzun vadeli kredi talebindeki azalış yükselişe döndü.

Para cinsi bakımından TL kredilere talepteki azalış yerini artışa bırakırken, YP kredilere talepteki artış seyri güçlenerek devam etti. Ölçek bakımından ise KOBİ kredi talebinde belirgin bir artış görülürken, büyük işletme kredi talebindeki azalış yerini artışa bıraktı.

 

Aynı dönemde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın zayıflayarak devam ettiği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise yerini artışa bıraktığı görüldü. Stok artırımı ve işletme sermayesi, talebi artırıcı yönde etkileyen en önemli faktör oldu.

 

Konut kredilerinde konut piyasasına ilişkin beklentiler, diğer bireysel kredilerde bireysel tasarruflar ve diğer bankalardan sağlanan krediler talebi artıran en önemli faktörler olarak öne çıktı.

Bu yılın ilk çeyreğinde, işletme kredilerine talepteki artışın güçlenerek devam etmesi bekleniyor. Vade bakımından kısa vadeli kredi talebindeki artışın güçlenerek süreceği, uzun vadelilerde ise artışın devam edeceği öngörülüyor.

 

Para cinsi bakımından talepteki artış seyrinin TL krediler için güçlenerek, YP krediler için ise zayıflayarak devam edeceği, ölçek bakımından ise KOBİ kredi talebinde artışın güçlenerek süreceği tahmin ediliyor.

Büyük işletme kredi talebindeki artışın ise sınırlı zayıflayarak devam etmesi beklenirken, aynı dönemde konut ve taşıt kredi talebinin zayıflayarak süreceği, diğer bireysel kredi talebindeki artışın ise sınırlı zayıflayarak devam edeceği beklentisi oluştu.

 

Gevşemenin sınırlı artması bekleniyor

İşletmelere kullandırılan kredilere uygulanan koşul ve kurallara bakıldığında, ortalama krediler üzerindeki kar marjında azalış, daha riskli krediler üzerindeki kar marjında artış görüldü.

 

Ayrıca kredi ya da kredi limitinin büyüklüğü ile teminat ihtiyacına ilişkin koşul ve kurallarda gevşeme gözlendi. Bireysel kredilere uygulanan koşul ve kurallarda ise belirgin bir değişim görülmedi.

 

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, geçen yılın son çeyreğinde fonlama koşullarının yurt içinde gevşediği yönündeki değerlendirmeler arttı. Yurt dışında gevşediği yönündeki değerlendirmeler ise güçlü arttı.

 

Yurt dışı fonlama maliyeti ile diğer koşul ve kurallar, yurt dışı fonlama koşullarını gevşetici yönde etkiledi. 2026 yılının ilk çeyreğinde, yurt içi fonlama koşullarındaki gevşemenin sınırlı artacağı, yurt dışında ise gevşemenin zayıflayacağı beklentisi öne çıktı.

KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı
KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı

Kobi

KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı

KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi
KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi

Kobi

KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi

KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi
KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi

Kobi

KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi

KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı
KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı

Kobi

KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!
Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

Kobi

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!
KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

Kobi

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23