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KKTC’den gelen 173 vatandaş karantinaya alınmak üzere Adıyaman’a gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen 173 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmak üzere Adıyaman’a gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:43:07 -
KKTC’den gelen 173 vatandaş karantinaya alınmak üzere Adıyaman’a gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen 173 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmak üzere Adıyaman’a gönderildi. Mersin Limanı’na getirilen vatandaşlar, sağlık taramasından sonra yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle yola çıktı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonları devam ediyor. Dün gece saatlerde KKTC’den çıkan 173 Türk vatandaşını taşıyan gemi, sabah saatlerinde Mersin Limanı’na demir attı. Burada sıkı denetimlerle otobüslere bindirilen 173 kişi, polis eskortları eşliğinde karayolu ile karantinaya alınmak üzere Adıyaman’a doğru yola çıktı. Vatandaşların sağlık taramasından geçirildiği ve durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla karantinaya alınacakları belirtildi. Vatandaşlar otobüslerle Adıyaman’a götürülürken, polisler yol güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı. Ayrıca otobüslerdeki görevlilerin ve sürücülerin, koruyucu kıyafet, maske ve eldiven taktıkları da görüldü.


Vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra normal yaşamlarına dönecekleri öğrenildi.

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