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KKTC'de tedbirlerin birçoğu Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirlerin birçoğu Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 22:18:00 -
KKTC'de tedbirlerin birçoğu Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, Güzelyurt bölgesinde yapılan Bakanlar Kurulunda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Özersay, plajların ve plaj kenarındaki büfelerin 20 Mayıs itibariyle açılacağını belirtti.

Toplu ibadet ile ilgili yasakların 24 Mayıs'taki bayram namazının kılınmasına imkan verecek şekilde kaldırılacağını ifade eden Özersay, başka dinler açısından da toplu ibadetin mümkün olacağını ancak ibadetlerin Din İşleri Başkanlığının yayınlayacağı kurallar çerçevesinde yapılacağını kaydetti.

Özersay, restoran, kafeterya, pastane gibi yerlerin 20 Mayıs, otellerin 1 Haziran itibarıyla açılacağını belirtti.

Kültür sanat etkinlikleri ve tiyatroların da 1 Haziran'dan itibaren mesafe kuralına uyulması şartıyla başlayabileceğine değinen Özersay, 22 Mayıs'ta çocuk parklarının ve oyun alanlarının, 27 Mayıs'ta ise spor salonlarının açılacağını dile getirdi.

Piknik yerleri açılmayacak

Özersay, piknik alanlarının henüz açılmayacağını ifade ederken, şartların böyle devam etmesi halinde 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarının açılacağını bildirdi.

Yurt dışından gelecek olanların 14 günlük karantina sürecinin devam edeceğini belirten Özersay, gece sokağa çıkma yasağının, 20 Mayıs'tan itibaren gece yarısından sabah 06.00'ya kadar uygulanacağını ifade etti.

KKTC'de dün Tepebaşı-Kalkanlı arasında çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları ve soruşturmanın devam ettiğine değinen Özersay, yakın zamanda bununla ilgili açıklama yapılacağını kaydetti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, 17 Nisan'dan bu yana yeni vaka tespit edilmedi.

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