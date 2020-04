KKTC’de mahsur kalan inşaat işçisi babanın yardım çığlığı

KKTC’ye çalışmak için gelen inşaat işçisi Ali Çelik, korona virüs nedeniyle KKTC ile Türkiye arasında ulaşımın durması sonucu Türkiye’ye dönemediğini belirterek Gaziantep’te yoğun bakımda kalan çocuğunun yanına gelmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Adana’dan inşaat işçisi olarak 4 yıldır belirli aralıklarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çalışmak için geldiğini belirten Ali Çelik, en son 23 Şubat’ta bölgeye giriş yaptığını, korona virüs salgını sonrası KKTC ile Türkiye arasında hava ve deniz ulaşımının durması sonucu Türkiye’ye dönemediğini ifade etti. Çelik, geçtiğimiz hafta 10 yaşındaki oğlu Berçan Deniz Çelik’in 3. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandığını ve Gaziantep Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakımda olduğunu belirtti. Oğlundan herhangi bir haber alamadığını ifade eden Çelik, Türkiye’ye dönebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek yardım istedi.

"Belki yanında olsam çocuğum sesimi duysa uyanacak"

Çelik, "Çocuğumun durumundan bir türlü haber alamıyorum. Belki yanında olsam, sesimi duysa uyanacak" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istediğini dile getiren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanım, size yalvarıyorum. Beni bir an önce oğlumun yanına götürün. Oğlum şu an çok kötü durumda. Burada perişan olmuşum" diye konuştu. Çocuğunun kendisine ihtiyacı olduğunu belirten Ali Çelik, "Burada çaresiz bir şekilde beklemekteyim, ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuğum şu an hangi durumda bilmiyorum. Hangi süreçte bilmiyorum. Arıyorum, iyi olacak diyorlar. Bir gün sonra arıyorum kritik diyorlar. En azından yanında olsam, çocuğumu görsem bir baba yüreği olarak içim rahatlayacak" ifadelerini kullandı.