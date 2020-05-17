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KKTC'de korkutan yangın! Türkiye'den 2 helikopter yola çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:58:00 - 2020-05-17 17:03:31
KKTC'de korkutan yangın! Türkiye'den 2 helikopter yola çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor.

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatan polis, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın bir süre kullanılamayacağını duyurdu.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den 2 helikopterin yola çıktığını söyledi.

Yangının çok geniş alana yayıldığını belirten Oğuz, yangının nedeninin yüksek hava sıcaklıkları olabileceğini ve bölgede 3 farklı noktada yangın olduğunu söyledi.

 

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