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Aktüel

KKTC'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:23:56 -
KKTC'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt bölgesine bağlı Yayla köyünde bu sabah 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 06.30 sıralarında, Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile iş birliği içinde gerçekleştirilirken, tekneyi kullanan 2 kaptan gözaltına alındı.

Dur emrine uymayan ve havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam eden göçmenlerden ikisi hafif yaralandı.

Polis, yaralı göçmenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından müşahede altına alındıklarını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.



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