KKTC ziyaretinin yankıları sürüyor! Maraş açılımı Yunan basınını çıldırttı

Maraş'ın askeri statüsünün kaldırılmasının 'provokatif' olacağını iddia eden Yunan basını, Erdoğan'ın kararı memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 yıl aranın ardından yeniden açılan Kapalı Maraş ile ilgili atılacak adımdan bahsetti.

Erdoğan, Maraş'ta hayatın yeniden başlayacağını belirterek, bölgedeki mülkiyet haklarına uyulacağını ve yeni dönemin herkesin yararına olacağını söyledi.

"Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecek"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Kapalı Maraş’ın yüzde 3,5'una tekabül eden bölgenin askeri bölge statüsü kaldırılarak, Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecek. Bu adımla, iade talebiyle başvuran hak sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacak." dedi.

Tatar'ın askeri bölge statüsünün kaldırılacağına dair sözleri, Yunan basınında rahatsızlığa neden oldu.

"Erdoğan memnuniyetle karşıladı"

Ethnos gazetesi, Tatar'ın ilgili ifadelerini aktardığı haberinde, açıklamanın "provokatif" olduğunu savundu. Tatar'ın açıklamasının, Erdoğan tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Pilot bölgede açılım

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz artık Kuzey Güney demek istemiyoruz. Artık Kıbrıs Türk'ü diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kathimerini gazetesi de Erdoğan'ın Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'una tekabül eden pilot bölgede açılımın gerçekleştirileceğine ilişkin sözlerini aktardı.

Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti

Erdoğan'ın "Şimdi bugün ne kadar Türk düşmanı varsa, Miçotakis ile beraber Amerika'da, belki video konferansla, bir araya gelmek suretiyle bize cevap teşkil edecek bir konuşmayı da onlar yapacak. Varsın yapsınlar." şeklindeki ifadelerinden duyulan rahatsızlık habere yansıdı.

Kıbrıs'ta iki devletli çözümün altını çizen Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Rum tarafının haksız şekilde üye yapıldığı Avrupa Birliği'ni de eleştirdiği kaydedildi.