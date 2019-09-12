0553 313 94 23

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "3 yaralının tedavisi sürüyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:54
KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "3 yaralının tedavisi sürüyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Girne Çatalköy bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ’’Patlama sonrası Girne bölgesinde 3 adet ambulansımız ve sağlık ekipleri anında olay yerine ulaşmış ve gerekli tüm tedbirler alınmış, olay yerinde birçok kişi ambulansta tedavi edilmiştir. Saat 04.30’dan sonra ise Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisine şu ana kadar 12 kişi gelmiş, anında tüm hastalara müdahale edilmiş ve 9 kişi hafif yaralı oldukları ve iyi durumda oldukları için taburcu edilmiştir. Şu an ise 3 yaralı Girne Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altında bulunmaktadır. Bir hastanın ayak ve bileklerinde küçük kesilmeler, bir hastada hafif kesikler, diğer hastada ise ayak burkulması yaşanmıştır. Az önce Girne Akçiçek Hastanesine yapmış olduğum ziyarette hastaların durumlarını incelemiş, gerekli bilgileri almış ve geçmiş olsun dileklerimi kendilerine iletmiş bulunmaktayım. Olay yerinde halen ambulansımız ve sağlık ekipleri herhangi bir olası müdahale nedeniyle beklemektedir. Olay sonrası en büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmanın olmayışıdır. Tüm halkımıza geçmiş olsun’’ dedi.


Öte yandan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de yaptığı açıklamada, “Çatalköy Arapköy bölgesinde yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaralananlar, bölge halkı, Çatalköy Belediyesi ve zarar gören işletmeler başta olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Bu gibi insan güvenliğini riske atacak olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, “Dün gece yarısından sonra saat 01.30 sularında Çatalköy bölgesindeki askeri alanda meydana gelen patlamalarla başlayan yangın hepimizi üzmüştür. Çok büyük bir felaketi en azından can kaybı olmadan atlatmış olmakla teselli buluyoruz. Bu korku dolu anları yakinen yaşamak zorunda kalan bölge halkımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı’nda pırlanta operasyonu kamerada
    1. İstanbul Havalimanı’nda pırlanta..
    2. Saadet Partisi eski lideri Mustafa..
    3. Muharrem İnce yine Erdoğan'ın..
    4. Özalp ilçesinde husumetli aileler..
    5. Çin Almanya’ya nota verdi
    6. İthal edilen cihazı 5'te bir maliyetle..
    7. Managvatlılardan kurslara büyük ilgi
    8. Samsun'da icra memuru darp edildi: 4..
    9. Döviz kurları
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT..
    11. Trump yönetimi, elektronik sigarayı..
    12. Yoldan çıkan tır devrildi : 1 yaralı
    13. TSKB'nin Çin Kalkınma Bankasından..
    14. 3. Uluslararası Adana Lezzet..
    15. Fatma Teyze’nin hasta yatağı..
    16. Kocalarınızı kim zengin etti?
    17. Gülüç Belediyesi Aşure günü düzenliyor
    18. Huawei InFocus Fotoğrafçılık..
    19. Gürpınar’da bağımlılık ile mücadele..
    20. Türk zeytinyağı ihracatçıları..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı