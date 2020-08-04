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Aktüel

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Lübnan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:19:41 -
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Lübnan'a taziye mesajı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Özersay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Umarım bu elim olayda ölü sayısı artmaz ve Lübnan en kısa sürede yaralarını sarar."

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