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Kızılcık nedir, nelere iyi gelir? | Kızılcığın faydaları

Daha çok Karadeniz ve Çukurova'da yetişen kızılcık, tezgahlarda yerini almaya başladı. Reçel, marmelat ve meyve suyu sanayisinde kullanılan kızılcık; bol miktarda C vitamini de içermektedir. Peki, kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir? Kızılcık nasıl tüketilir? Kızılcık nelere iyi gelir?

05 Eylül 2019 Perşembe 17:16
Kızılcık nedir, nelere iyi gelir? | Kızılcığın faydaları

Daha çok Karadeniz ve Çukurova'da yetişen kızılcık, tezgahlarda yerini almaya başladı. Reçel, marmelat ve meyve suyu sanayisinde kullanılan kızılcık; bol miktarda C vitamini de içermektedir. Peki, kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir? Kızılcık nasıl tüketilir? Kızılcık nelere iyi gelir?

Kızılcık nedir?

Kızılcık ya da ergen, kızılcıkgiller familyasından bir ağaç türü. En fazla 5–8 m boy yapar. Yapraklar koyu yeşil, her iki yüzü tüylü, damarlar paralel, damarlar boyunca tüylüdür. Şubat-Mart ayında açan sarı renkli küçük Çiçekleri vardır, meyveleri kırmızı renkli, eliptik şekillidir.
Kızılcık ağacı kuru, balçıklı topraklarda yetişir, çoğalması tohumlar yardımıyla gerçekleşir.

Kızılcık meyvelerinin tadı ekşi olup, taze ya da kurutulmuş olarak tüketildiği gibi, tarhana, hoşaf, reçel ve marmelat yapımında da kullanılmaktadır.

Odunu lifli olup çok esnek ve dayanıklıdır, yoğunluğu fazla olduğundan suda batar. Baston ve sopa yapımında kullanılır. Kabuğundan boya, yapraklarından tanen elde edilir. Bahçe ve parklarda süs bitkisi olarak da yetiştirilir.

Kızılcık meyvesi şeker ilave edilmiş suda kaynatılıp, kapalı kaplarda uzun süre saklanabilir ve yemek arasında içecek olarak tüketilebilir.
Kızılcık yükseklik çok artmadıkça meyve verir. Ayrıca çok fazla su isteyen bir yapısı vardır. Kızılcığa Anadolu'nun bazı bölümlerinde Ergen Eğren, Kiren veya Kiran ismi de verilir.

Kızılcığın faydaları nelerdir?

Bir antioksidan deposu olan kızılcığın üriner sistem enfeksiyonlarını engelleme dışında, sindirim sistemi sorunlarını azaltma, diş plaklarını ve çürüklerini önleme, LDL kolesterolü düşürme ve damar çeperini destekleyerek kalp-damar sağlığına katkı ve anti kanser özellikleri bulunuyor.

Kızılcığın karaciğer ve meme kanseri oluşumunda kanserli hücrelerin üreyip gelişmesini önlediğine dair çalışmalar var.

Varfarin gibi antikoagülan kullananların bu etkiyi artırıcı özelliği nedeniyle kranberi desteklerini dikkatli kullanmaları önerilir.

Kızılcık antioksidan olarak saponin, tanin ve verbenalid açısından zengindir. Tüm düz kas gruplarında rahatlama sağlar. Salgıları azaltır.

İnsanların günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından biri de hızlı kilo alımı. Kızılcık suyu vücudumuzdaki yağ birikintilerine hızlı bir etkisi olan organik asitler içerir. 

Ateroskleroz, oksijen bakımından zengin kan akışı eksikliğine neden olan ve kalp krizine yol açabilen plak birikimi ile arterleri sınırlayan bir durumdur.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:16
  1. Kızılcık
  2. Kızılcık nedir
  3. kızılcığın faydaları
  4. Kızılcığın faydaları nelerdir
  5. Kızılcık nelere iyi gelir
  6. Kızılcık nasıl tüketilir
  7. Kızılcık meyvesi

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