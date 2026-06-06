Kızılay Plus+ ile Fonksiyonel İçeriklerin Çok Artısı Var

Yüzyıllık köklü mirasını inovasyon odaklı yaklaşımıyla geleceğe taşıyan Kızılay İçecek, doğal maden suyunu fonksiyonel faydalarla buluşturduğu Kızılay Plus+ serisini yeni ürünlerle genişletmeye devam ediyor. Kızılay Erzincan’ın zengin magnezyumlu doğal maden suyunu özel içerikler ve ferahlatıcı aromalarla bir araya getiren Kızılay Plus+ ailesi şekersiz, kalorisiz ve koruyucu içermeyen yapısıyla fonksiyonel içecek kategorisine yeni alternatifler sunuyor. Yeşil Çay, Açai–Çilek ve Kara Mürver–Çilek gibi aromaları ginseng, postbiyotik ve çinko-propolis gibi bileşenlerle zenginleştiren Kızılay Plus+, fonksiyonel içerikleri günlük yaşamın doğal bir parçası haline getiriyor.

Yüzyıllık köklü mirasını yenilikçi ürün yaklaşımıyla geleceğe taşıyan Kızılay İçecek, güçlü üretim altyapısı ve inovasyon odaklı yatırım vizyonuyla doğal maden suyunu fonksiyonel içeriklerle buluşturduğu Kızılay Plus+ serisini yeni ürünlerle genişletiyor. “Çok Artısı Var” söylemiyle pazara sunulan Kızılay Plus+ serisindeki her ürün, günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarını özel içeriklerle desteklerken, Kızılay Erzincan’ın zengin magnezyumlu doğal maden suyunu ferahlatıcı aromalarla buluşturuyor.

Türkiye’de maden suyu sektöründe vitamin ve mineralleri lipozomal teknolojiyle formüle eden ilk ve tek marka olan Kızılay Plus+, fonksiyonel faydayı en üst düzeye taşımayı hedefliyor. Şekersiz, kalorisiz ve koruyucu içermeyen yapısıyla öne çıkan Kızılay Plus+ ailesi, aktif yaşamı benimseyen, beslenmesine özen gösteren ve günlük yaşamında fonksiyonel fayda arayanlar için ergonomik 200 ml cam şişe tasarımıyla lezzet ve faydayı bir araya getiriyor.

Çinko ve propolis içeren Kara Mürver – Çilek – Mürver Çiçeği bağışıklık sistemine destek olurken, postbiyotik içeriğe sahip Açai – Çilek sindirim sisteminin dengelenmesine katkı sağlıyor. Yeşil Çay – Limon, ginseng ve vitamin desteğiyle yoğun tempoda zindelik arayanlara hitap ediyor; Karışık Meyve, lipozomal multivitamin formülüyle günlük enerji ihtiyacını destekliyor. Üzüm – Yıldız Meyvesi’nde yer alan lipozomal kolajen, hyalüronik asit ve trans-resveratrol; cildin nem dengesinin korunmasına ve daha canlı bir görünüm kazanılmasına yardımcı oluyor. Yeşil Elma – Yeşil Erik ise beş farklı formda lipozomal magnezyum içeriğiyle kas, sinir ve kemik sağlığını desteklerken, tek şişede günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılıyor.

Koruyucusuz üretim teknolojisiyle hazırlanan Kızılay Plus+ ailesi, fonksiyonel içerikleri günlük yaşamın bir parçası haline getiren yeni nesil bir içecek deneyimi sunuyor.