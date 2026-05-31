Türk Kızılay’dan kurban kesimi açıklaması

Kurban kampanyası kapsamında Kızılay ekipleri, Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya; Ortadoğu'da Irak, Suriye ve Yemen; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Pakistan; Afrika'da Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fildişi Sahili, Gine, Kamerun, Kenya, Malawi, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo ve Uganda ve ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere üç kıtadaki toplam 30 ülkede 165 bin 280 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.