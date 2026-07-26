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Ekonomi Yüzde 50 faiz oranlarının işlediği bir toplumda yatırım olmaz!
Ekonomi

Yüzde 50 faiz oranlarının işlediği bir toplumda yatırım olmaz!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan Akit TV'de, yüksek faiz politikalarının Türkiye ekonomisini çıkmaza sürüklediğini belirterek, faiz temelli finans sisteminin üretim, yatırım ve borçlanma düzenini sürdürülemez hale getirdiğini söyledi.

İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan Akit TV'de, yüksek faiz politikalarının Türkiye ekonomisini çıkmaza sürüklediğini belirterek, faiz temelli finans sisteminin üretim, yatırım ve borçlanma düzenini sürdürülemez hale getirdiğini söyledi.

Yüzde 50 seviyelerindeki faiz oranlarının uygulandığı bir ekonomide yatırımın gelişemeyeceğini ifade eden Demircan, üretim artmadan borçların ödenmesinin mümkün olmadığını vurguladı. “Yatırımı artıramazsanız bu borçları nasıl ödeyeceksiniz? Borçlanarak borç kapatırsanız bu borçlar biter mi?” sözleriyle mevcut ekonomik yapıyı eleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de çağrıda bulunan Demircan, milletvekillerinin para sistemini sorgulaması gerektiğini belirterek, “Bu memlekette bir kişi çıkıp da ‘Para nasıl basılır?’ diye soruyor mu? Bu konuda yirmi makale yazdım.” ifadelerini kullandı.

Demircan, mevcut para sisteminin faiz eksenli bankacılığı güçlendirdiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekonominin ihtiyaç duyduğu parayı doğrudan üretime kazandırmadığını, para oluşturma mekanizmasının bankalar eliyle işletildiğini ifade etti.

İslam iktisadı açısından faizin, servetin belirli kesimlerde toplanmasına yol açan, üretimi ve emeği ikinci plana iten bir düzen oluşturduğuna dikkat çeken Demircan, ekonomik kalkınmanın ancak faizsiz finans anlayışı, üretim odaklı yatırım ve adil gelir paylaşımıyla mümkün olacağını vurguladı. Demircan'a göre, faiz yerine üretim ve paylaşımı esas alan bir ekonomik model hem borç sarmalını kıracak hem de toplumun refahını kalıcı şekilde artıracaktır.

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Yorumlar

Fırat Yazıcı

Hak konuşmuş.Ayrıca halkın büyük bir çoğunluğu elindeki parasını faize yatırıp,hak etmedikleri bir gelir elde ediyorlar.Bir emek harcamadan elde ettikleri bu haram parayla aşırı tüketiyorlar.Buda enflasyonun düşmesini engelliyor.Devlet bu konuda radikal kararlar almalı.Faizle geçinen bir toplum iflah olmaz.
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