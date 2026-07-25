Yandaş Can bile takiyyeyi itiraf etti! Ekrem ve Özgür’den cuma namazı taktiği

YouTube yayınında konuşan CHP yandaşı Can Ataklı, Özgür Özel'in takiyye için cuma namazına gittiğini itiraf etti.

“Özgür Özel butlan olayından beri bu cuma namazını çok kullanıyor” diyen Can Ataklı, “Bu tabi İmamoğlu’yla başladı.” itirafında bulundu.

“İmamoğlu yurt gezilerine gidiyor, program açıklanıyor; hep cuma namazı” hatırlatması yapan Ataklı, “Bunu göstererek ‘AKP’den herkes çok şikayetçi, işte mütedeyyin çevreleri de çekeriz.’ diye düşünüyorlar. Bilmiyorum ama yöntemi bu mu?” diye konuştu.

CHP veya ondan kopanların dindarları kendi saflarına çekemeyecekleri gerçeğini dile getiren Can Ataklı, “Çekemezsin. Yani çok bildiğin böyle acayip Atatürk düşmanı, cumhuriyet düşmanı, böyle dinle kafasını bozmuş biri iki de bir ‘Biz Atatürk'ü çok seviyoruz’ dese sana inandırıcı gelir mi? Ne dersin: Rol yapıyor. Bu da ona benziyor.” ifadelerini kullandı.