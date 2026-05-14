Türk Kızılay’dan İstanbul’a Dev Hizmet: Bağcılar Aşevi Açıldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL- Türk Kızılay’ın “81 İl 81 Aşevi” projesi kapsamında Bağcılar’da hizmete açılan aşevi, günlük 5 bin kişiye sıcak yemek ulaştırma kapasitesiyle dikkat çekerken, afet ve acil durumlarda 100 bin kişiye kadar üretim yapabilecek altyapısıyla bölgenin önemli sosyal destek merkezlerinden biri oldu.

Türk Kızılay, dünyanın salgın, savaş, açlık ve ekonomik krizlerle mücadele ettiği zorlu bir dönemde ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

“81 Aşevi” kampanyası kapsamında sosyal dayanışma ağını güçlendiren Kızılay, Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Bağcılar Aşevi”nin açılışını gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Bağcılar Aşevi, olağan dönemlerde günlük yaklaşık 5 bin kişiye sıcak yemek desteği sağlayacak, afet ve acil durumlarda ise 50 bin kişilik kapasiteyle bölgedeki beslenme hizmetlerine katkı sağlayacak. Mahmutbey Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen aşevinde, yemek yapma imkânı bulunmayan ya da kimsesiz hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada Türk Kızılay’ın “81 İl 81 Aşevi” kampanyasının her geçen gün büyüyerek Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığını belirterek, yeni bir halkayı daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl başlatılan kampanyanın temel amacına değinen Yılmaz, “‘81 İl 81 Aşevi’ derken aslında milletimizin yardım eli, iyilik köprüsü ve dayanışma ruhunun vücut bulmuş hali olarak önemli bir ihtiyaca cevap vermeyi hedefledik. Türkiye bugün önemli bir demografik dönüşümden geçiyor. Daha uzun yaşıyoruz, doğurganlık oranlarının azalmasıyla birlikte toplum olarak yaşlanıyoruz. Evlerinde tek başına yaşayan, kapısının çalınmasını bekleyen, bir güler yüze ihtiyaç duyan, yemek yapacak gücü kalmamış büyüklerimiz var. Geçen yıl başlattığımız ‘81 İl 81 Aşevi’ kampanyasına aslında 158 yıllık köklü bir iyilik hareketi olarak adım attık. O dönemde 45 aşevimizi aktif olarak işletiyorduk. Ancak mevcut aşevlerimizi dönüştürerek daha güçlü bir modele geçtik. Geçmişte kıtlık dönemlerinde ihtiyaç sahiplerine aş dağıtan aşevlerimiz vardı. Bugün ise farklı bir Türkiye’deyiz. Artık ihtiyaç sahiplerine yalnızca sıcak yemek ulaştırmak değil, onların sosyal hayata bağlarını güçlendirmek de öncelikli hale geldi. Aşevlerinin bugün çok daha önemli bir fonksiyonu bulunuyor. Bu merkezler, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimiz aracılığıyla yalnız yaşayan yaşlılarımızın ve engellilerimizin buluştuğu bir sosyal dayanışma ağına dönüşüyor. Aynı zamanda devletimizin afet zamanlarında Türk Kızılay’a verdiği beslenme hizmeti sorumluluğunun da temelini oluşturuyor. Küçük ya da büyük herhangi bir afette, afetten etkilenen vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmak bizim temel görevlerimizden biri. Aşevlerimizin sayısı arttıkça afetlere karşı direncimiz de güçleniyor” dedi.

Bağcılar’daki yeni aşevinin önemine dikkat çeken Yılmaz, tesisin günlük 5 bin kişiye sıcak yemek ulaştıracağını, afet anlarında ise 50 bin, ihtiyaç halinde 100 bin kişiye kadar yemek üretim kapasitesine ulaşabileceğini kaydetti. Projede kamu kurumları, yerel yönetimler, gönüllüler ve hayırseverlerin büyük katkısı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı ve sosyal yardımlaşma vakıflarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türk milletinin yardımlaşma ruhuna vurgu yapan Yılmaz, “Milletimiz yalnızca kendi insanını değil, dünyanın neresinde ihtiyaç sahibi varsa onu da düşünür. Bu güçlü dayanışma kültürü sayesinde Türkiye, uluslararası alanda en fazla insani yardım ulaştıran ülkelerden biri konumunda” ifadelerini kullandı. Yılmaz, yıl sonuna kadar 17 yeni aşevi daha açmayı hedeflediklerini belirterek, birkaç yıl içerisinde 81 ilde 81 aşevine ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Açılışı yapılan Bağcılar Aşevi’nin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da yaptığı konuşmada, tesisin Ramazan ayının ilk gününde hızla faaliyete geçirildiğini belirterek, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz aşevimiz Bağcılar’ımıza ve İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olur. Çünkü burası İstanbul’un en büyük aşevlerinden biri oldu. Resmî açılışını bugün gerçekleştiriyoruz ancak Ramazan ayının ilk günü burayı hızlıca faaliyete geçirerek hizmet vermeye başlattık. Kaymakamlığımız, belediye personelimiz ve Türk Kızılay’ın değerli gönüllülerinin büyük gayretiyle Ramazan’ın ilk gününe yetiştirdiğimiz bu tesisten ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık. Özellikle evinde yemek yapma imkânı bulunmayan yaşlılarımıza, annelerimize ve babalarımıza buradan iftarlık ve sahurluk ulaştırdık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir hizmeti hayata geçirdik. İnşallah bunun devamını da getireceğiz. Bağcılar’ı iki bölge olarak düşündüğümüzde bu tarafta bir aşevimizi hizmete açtık. Bir diğer aşevimizi de Demirkapı Mahallemiz tarafında açmayı planlıyoruz. Bunun da müjdesini buradan paylaşmak istiyorum. Bu anlamlı hizmette emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, aşevimizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçkun, Bağcılar Aşevi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin ortak emeğiyle hayata geçirildiğini belirterek, projenin Bağcılar’daki güçlü dayanışma ruhunun somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aşevi projesinin hayata geçirilmesinde birçok kurum ve ismin önemli katkı sunduğunu ifade eden Uçkun, öncelikle binanın tahsisinde destek sağlayan Ensar Vakfı’na teşekkür etti. Uzun süredir Bağcılar’a uygun nitelikte bir aşevi kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Uçkun, “İstediğimiz vasıfta bir bina bulmakta zorlanıyorduk. Tam bu noktada Ensar Vakfı devreye girerek bu tesisi aşevi olarak kullanılmak üzere tahsis etti” dedi. Tesisin yapım sürecinde maddi destek sunan Akmercan ailesine de teşekkür eden Uçkun, katkılarının projenin tamamlanmasında büyük rol oynadığını kaydetti.

Türk Kızılay’ın projedeki rolüne de dikkat çeken Uçkun, Kızılay’ın desteği olmadan bu kadar kapsamlı bir çalışmayı yürütmenin mümkün olmayacağını belirterek, Kızılay Genel Merkezi, şube yönetimi ve gönüllülere teşekkür etti.

Bağcılar Belediyesi’nin de aşevinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Uçkun, burada hazırlanan sıcak yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında belediyenin kritik görev üstlendiğini söyledi. Belediye ekiplerinin katkısıyla şu anda dört araçla vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıldığını ifade eden Uçkun, süreci yakından takip eden belediye personeline de teşekkür etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın da projeye önemli destek sunduğunu belirten Uçkun, vakıf personelinin ilk günden itibaren sürecin takipçisi olduğunu söyledi. Konuşmasında Bağcılar’daki kurumlar arası uyuma dikkat çeken Uçkun, ilçenin en güçlü yanının ortak hedef doğrultusunda birlikte hareket etme kültürü olduğunu belirterek, “Bağcılar’ı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, tüm kurumların aynı istikamete bakarak çalışmasıdır. Bu birliktelik sayesinde böylesine önemli projeleri hayata geçirebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Bağcılar Aşevi’nin ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Uçkun, afet günlerinin yaşanmaması temennisinde bulunurken, olası bir ihtiyaç anında tesisin yüksek kapasitesiyle hizmet vermeye hazır olduğunu vurguladı.

