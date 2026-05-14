Türk Kızılay’dan İstanbul’a Dev Hizmet: Bağcılar Aşevi Açıldı

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada Türk Kızılay’ın “81 İl 81 Aşevi” kampanyasının her geçen gün büyüyerek Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığını belirterek, yeni bir halkayı daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl başlatılan kampanyanın temel amacına değinen Yılmaz, “‘81 İl 81 Aşevi’ derken aslında milletimizin yardım eli, iyilik köprüsü ve dayanışma ruhunun vücut bulmuş hali olarak önemli bir ihtiyaca cevap vermeyi hedefledik. Türkiye bugün önemli bir demografik dönüşümden geçiyor. Daha uzun yaşıyoruz, doğurganlık oranlarının azalmasıyla birlikte toplum olarak yaşlanıyoruz. Evlerinde tek başına yaşayan, kapısının çalınmasını bekleyen, bir güler yüze ihtiyaç duyan, yemek yapacak gücü kalmamış büyüklerimiz var. Geçen yıl başlattığımız ‘81 İl 81 Aşevi’ kampanyasına aslında 158 yıllık köklü bir iyilik hareketi olarak adım attık. O dönemde 45 aşevimizi aktif olarak işletiyorduk. Ancak mevcut aşevlerimizi dönüştürerek daha güçlü bir modele geçtik. Geçmişte kıtlık dönemlerinde ihtiyaç sahiplerine aş dağıtan aşevlerimiz vardı. Bugün ise farklı bir Türkiye’deyiz. Artık ihtiyaç sahiplerine yalnızca sıcak yemek ulaştırmak değil, onların sosyal hayata bağlarını güçlendirmek de öncelikli hale geldi. Aşevlerinin bugün çok daha önemli bir fonksiyonu bulunuyor. Bu merkezler, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimiz aracılığıyla yalnız yaşayan yaşlılarımızın ve engellilerimizin buluştuğu bir sosyal dayanışma ağına dönüşüyor. Aynı zamanda devletimizin afet zamanlarında Türk Kızılay’a verdiği beslenme hizmeti sorumluluğunun da temelini oluşturuyor. Küçük ya da büyük herhangi bir afette, afetten etkilenen vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmak bizim temel görevlerimizden biri. Aşevlerimizin sayısı arttıkça afetlere karşı direncimiz de güçleniyor” dedi.