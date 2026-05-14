Türk Kızılay’dan İstanbul’a Dev Hizmet: Bağcılar Aşevi Açıldı

Bağcılar’daki yeni aşevinin önemine dikkat çeken Yılmaz, tesisin günlük 5 bin kişiye sıcak yemek ulaştıracağını, afet anlarında ise 50 bin, ihtiyaç halinde 100 bin kişiye kadar yemek üretim kapasitesine ulaşabileceğini kaydetti. Projede kamu kurumları, yerel yönetimler, gönüllüler ve hayırseverlerin büyük katkısı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı ve sosyal yardımlaşma vakıflarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türk milletinin yardımlaşma ruhuna vurgu yapan Yılmaz, “Milletimiz yalnızca kendi insanını değil, dünyanın neresinde ihtiyaç sahibi varsa onu da düşünür. Bu güçlü dayanışma kültürü sayesinde Türkiye, uluslararası alanda en fazla insani yardım ulaştıran ülkelerden biri konumunda” ifadelerini kullandı. Yılmaz, yıl sonuna kadar 17 yeni aşevi daha açmayı hedeflediklerini belirterek, birkaç yıl içerisinde 81 ilde 81 aşevine ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.