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Aktüel

Kızılay, Ayasofya Camisi'nin açılışında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak

Açılışta, alanın dört farklı girişinde yer alacak Türk Kızılay, vatandaşlara su, meyve suyu, kek gibi paketli gıdalar ikram edecek

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:47:02 -
Kızılay, Ayasofya Camisi'nin açılışında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, 86 yıl aradan sonra yarın ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk Cuma namazı için açılış öncesinde tarihi güne tanıklık etmek isteyenler için alanda su, gıda, maske ve dezenfektan dağıtacak.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Danıştay'ın Ayasofya'yı yeniden ibadethane olarak tanıyan kararı sonrası, yarın kılınacak ilk Cuma namazında vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için Türk Kızılay da alandaki yerini alacak.

Şehir dışından da gelenlerle büyük bir kalabalığın toplanacağı 24 Temmuz'daki açılışta, alanın dört farklı girişinde yer alacak Türk Kızılay araçları ile vatandaşlara su, meyve suyu, kek gibi paketli gıdalar ikram edilecek.

Türk Kızılay açılış günü koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere ek olarak, açılışı izlemeye gelenlere maske ve dezenfektan dağıtımı da gerçekleştirecek.

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