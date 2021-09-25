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Ekonomi KİÜ Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

KİÜ Öğretim Görevlisi alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:54:00 -
KİÜ Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacak.

Başvurular; ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecek.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından adaylardan fiziksel olarak istenebilecek.) 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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