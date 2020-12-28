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Gündem Kitle İmha Silahları ile ilgili STK ve dernekleri ilgilendiren kanun nedir?
Gündem

Kitle İmha Silahları ile ilgili STK ve dernekleri ilgilendiren kanun nedir?

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilen ve STK’larla ilgili büyük değişimlere yol açabilecek kanun teklifi nedir? Kabul edilen kanun, derneklere kayyum atanabilmesini sağlayabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:41:00 -
Kitle İmha Silahları ile ilgili STK ve dernekleri ilgilendiren kanun nedir?

''Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilerek yasalaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği belirten kanunun içinde derneklere ilişkin yeni düzenlemeler de bulunuyor.

Kanun teklifinde yer alan derneklerin para toplama yollarında ve denetimlerinde öngörülen bu yeni uygulamalar sivil toplum kuruluşları (STK) ve hukukçuların tarafından gündeme getirildi.

Teklif, dernek yöneticilerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasını sağlayacak. Yeni düzenlemeyle terör faaliyetleri, uyuşturucu alım-satımı ve mal varlığı aklama suçlarında haklarında soruşturma başlatılan kişiler ve görev yaptığı kurullar İçişleri Bakanı tarafından görevden alınabilecek. Söz konusu derneklerin yönetimlerine kayyum atanabilecek. Bu da yeterli olmazsa İçişleri Bakanlığı illegal faaliyet yürüten bir derneği geçici olarak kapatabilme yetkisine sahip olacak.

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