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Yerel Kısıtlama saatinde sahil keyfi!
Yerel

Kısıtlama saatinde sahil keyfi!

Küçükçekmece'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gençlerin sahilde oyun oynadığı ve kafenin açık olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 07:00:00 -
Kısıtlama saatinde sahil keyfi!

 

Küçükçekmece Kanarya Sahili’nde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafenin açık olduğu görüldü. Kafede vatandaşların oturduğu görülürken, gençlerin kafeye ait boks standı önünde oyun oynadığı gözlendi.

Hem kafede oturanların hem de oyun oynayan gençlerin maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı kamera tarafından kaydedildi.

Gece saat 00.30 sıralarında vatandaşların kurallara uymadan oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

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