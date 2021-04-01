Kısa çalışma ödeneğinden sonra hangi destek alınır? Kısa çalışma desteği bitti şimdi işsizlik maaşı alır mıyım?

Koronavirüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibariyle sona erdi. Kısa çalışma ödeneğinden milyonlarca vatandaş istifade etti. Kısa çalışma ödeneği desteği bitti ama normalleşme destek ödemeleri devam ediyor. 2021’in Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere, sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek veriliyor.

Kısa çalışma ödeneğinden sonra hangi destek alınır?

Bu arada uygulamaya girecek bir başka destek daha var; o da ilave istihdam desteği. İşten çıkarmalar yaşanmasın diye mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. İlave 5 kişilik istihdam yaratan işverene en fazla 500 bin liralık ilave istihdam finansman desteği verilecek. İlave istihdam finansman desteğinden, 17 Mayıs’ta bitecek olan nakdi ücret desteği alan işyerleri de yararlanabilecek. Bu uygulamanın, son açıklanan ekonomi reformları eylem planına göre 30 Haziran tarihine kadar yasal düzenlemesi yapılarak, uygulamaya başlanacak.

Kısa çalışma desteği bittiğinde işsizlik maaşı alınır mı?

Kısa çalışma ödeneğinin başladığı mart ayında yapılan ilk açıklamalar, ödeneğin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması sebebiyle kişi ileride işsiz kalırsa yapılacak ödemenin işsizlik ödeneğinden mahsup edileceği (kesileceği) şeklindeydi. Ancak gelen tepkiler sebebiyle bu uygulamadan vazgeçildi. Özetle ileride işsizlik ödeneğinden yararlanmanızı sağlayacak bir sebeple işten çıkarılırsanız, bu durum alacağınız işsizlik ödeneğine olumsuz yansımayacak.