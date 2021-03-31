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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi?

Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi 2021? Kısa çalışma ödeneği bu ay son mu, KÇÖ ne zaman yatacak? soruları Mart ayının sonunda merak kazandı. Nisan ayında kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-31 22:14:00 -
Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi?

Salgın nedeniyle işyerlerine tanınan kısa çalışma ödeneğinde süre bugün doluyor. Peki, Nisan ayında kısa çalışma ödeneği devam ettirilecek mi?

Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Kısa çalışma ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor.

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