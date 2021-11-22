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Aktüel Kış saat uygulaması bitiyor mu? Saatler ileri mi alınacak?
Aktüel

Kış saat uygulaması bitiyor mu? Saatler ileri mi alınacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğini söyleyen İmamoğluna cevap Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den geldi. Peki kış saat uygulaması sona mı eriyor? Saatler ileri mi alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:03:00 - 2021-11-22 11:04:55
Kış saat uygulaması bitiyor mu? Saatler ileri mi alınacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğine söyleyerek "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.  İmamoğluna cevap  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den geldi. 

İBB Başkanı'nın bu paylaşımlarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Dönmez, "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira" ifadelerini kullandı. Kış saati 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırılmıştı. Böylelikle kış saati uygulaması da sona erdirilmişti.

 

 

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