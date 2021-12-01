Kış lastiği uygulaması başladı mı? 2021 2022 kış lastiği takmayanın cezası ne kadar?

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği, 7 derecenin altındaki sıcaklıkta, ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren kış lastiği uygulaması aralık ayının girmesiyle birlikte sorgulanır oldu. Şehirlerarası karayolunda araç sahiplerini yakından ilgilendiren kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlamış durumda.

Kış lastiği ne zamana kadar takılacak?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başladı. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek. Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak.

Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

Kış lastiği takmayanın cezası ne kadar?

Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların, tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek. Kış lastiği takmayan yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine 864 lira ceza veriliyor.

Kış lastiğini hangi araçlar takacak?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.