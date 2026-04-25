Gündem
Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

Rusya'dan Türkiye'ye planlanan uçuşlarda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Rusya'daki bakanlığın kısıtlamalara maruz kalan Rus Azur Air'in yerine Aydın merkezli Air Anka aldı.

Rus tur operatörleri, Türkiye programlarında önemli bir değişikliğe giderek bazı uçuşları yeni bir havayoluna kaydırıyor. Başta Intourist olmak üzere birçok tur operatörü, Azur Air seferlerinde planlanan yolcuları Air Anka uçuşlarına yönlendirmeye başladı.

Söz konusu değişiklik, Antalya’ya uçuş planlanan Rusya’daki 11 şehir için geçerli. Böylece Air Anka, Rusya pazarına ilk yolcu uçuşlarını gerçekleştirmiş olacak.

 

11 şehirden Antalya’ya yeni uçuşlar

Yeni planlamaya göre Air Anka ile Antalya’ya uçuş yapılacak şehirler arasında Yekaterinburg, Kazan, Samara, Mineralnıye Vodı, Soçi, Krasnodar, Çelyabinsk, Ufa, Saratov, Volgograd ve Nijniy Novgorod yer alıyor.

Intourist yetkilileri, yaz sezonu programında Turkish Airlines, Pegasus Airlines ve Southwind Airlines’ın yanı sıra Air Anka’nın da eklendiğini açıkladı.

 

Yolcular için şartlar değişmiyor

Yeni uçuşlarda kalkış saatlerinde farklılıklar olsa da yolculardan ek ücret talep edilmeyecek. Biletlere 10 kg bagaj ve 8 kg kabin bagajı dahil olacak. Aynı rezervasyondaki yolcuların bagaj haklarını birleştirebileceği de belirtildi.

Değişikliğin nedeni: Azur Air kısıtlamaları

Bu değişimin arkasında, Rus sivil havacılık otoritesinin Azur Air’in işletme sertifikasına yönelik getirdiği geçici kısıtlamalar bulunuyor. Denetimler sonrası bazı uçakların operasyon dışı kalması, tur operatörlerinde kapasite açığına yol açtı.

Şirketin sunduğu iyileştirme planının henüz onaylanmadığı ve 8 Haziran’a kadar sorunların giderilmemesi halinde uçuş yetkisinin tamamen iptal edilebileceği ifade ediliyor.

Air Anka için yeni pazar

2022 yılında kurulan Air Anka, charter taşımacılık ve uçak kiralama alanında faaliyet gösteriyor. Filosunda uzun menzilli uçuşlara uygun 7 uçak bulunuyor.

Şirketin Rusya’ya ilk yolcu uçuşu, Soçi – Antalya hattında 24 Nisan’da gerçekleştirildi. Haftada dört frekansla yapılması planlanan uçuşların yaz sezonunda artırılması bekleniyor.

 

Sezon sonrası tablo netleşecek

Tur operatörleri, Air Anka ile yapılan iş birliğinin kalıcı olup olmayacağı konusunda temkinli. Nihai kararın 2026 yaz sezonu performansına göre verileceği belirtiliyor.

Öte yandan Azur Air, kendi yaz programını açıklamaya devam ederken, 13 şehirden Antalya’ya uçuş planladığını ve operasyonlarını sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu.

KAYNAK: TURİZM GAZETESİ

