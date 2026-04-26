Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe
54' OFSAYT! Barış Alper'in vuruşunda arka direkte Osimhen topu ağlara gönderdi. Ofsayt bayrağı havaya kalktı.
50' Nene'nin ara pasında Guendouzi, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Guendouzi'nin içeri çevirdiği top kaleci Uğurcan'da kaldı.
46' İkinci yarı başladı.
Devre Arası: İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.
45' Kerem'in pasını Nene sağ taraftaki Talisca'ya indirdi. Talisca'nın gelişine yaptığı vuruş direğe çarparak auta gitti.
40' Sarı Kart - Yunus Akgün
40' GOL! Osimhen topu ağlara gönderdi. Kullanılan taç atışında Lemina topu arka direkteki Osimhen'e indirdi. Topu kontrol eden Osimhen, diziyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 önde.
39' Osimhen, Oosterwolde ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Galatasaray, bir kez daha penaltı bekledi ancak hakem devam ettirdi.
36' Jakobs'un ortasında Osimhen kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.
26' Galatasaray bu dakikalarda baskısını artırdı.
23' Oyun taç atışıyla başladı.
23' Sarı Kart - Archie Brown
22' Galatasaray'da Sane ceza sahasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Galatasaray cephesinde yoğun itirazlar var.
19' Davinson'un ortasını yaptı Skriniar'ın ters vuruşu kornere gitti.
13' Talisca penaltı vuruşunu auta gönderdi.
11' Fenerbahçe'de Sidiki Cherif yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
7' Sağ taraftan Sallai'nin yaptığı orta kafalardan sekti, son anda Yunus'tan önce Oosterwolde topu kornere attı.
6' Sarı Kart - Jayden Oosterwolde
6' Sarı Kart - Uğurcan Çakır
4' Kerem'in kullandığı duran top sonrası Oosterwolde ile Uğurcan Çakır arasında tansiyon yükseldi. Takım arkadaşları iki oyuncuyu ayırdı.
3' Guendouzi, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe sarı kart bekledi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Talisca, Cherif.