İsrailli teröristi konuşmacı olarak çağırmışlardı... Cesur genç tüm gerçekleri yüzlerine haykırdı! Ankara-Sivas YHT rekor kırdı 3 yılda iki milyon yolcu taşıdı Zıpla zıpla zıplamayan Osmanlı! ABD bu isim hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül verecek! Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz! Delik deşik olan ablukayı aklama çabası Trump'ın yalanları Centcom'a da bulaştı Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet! Okul servisi şoförü bayıldı, servisi çocuklar kullandı! Türkiye, güne üzücü haberle uyandı! İhbara giden polislere silahlı saldırı Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe

54' OFSAYT! Barış Alper'in vuruşunda arka direkte Osimhen topu ağlara gönderdi. Ofsayt bayrağı havaya kalktı.

50' Nene'nin ara pasında Guendouzi, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Guendouzi'nin içeri çevirdiği top kaleci Uğurcan'da kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

45' Kerem'in pasını Nene sağ taraftaki Talisca'ya indirdi. Talisca'nın gelişine yaptığı vuruş direğe çarparak auta gitti.

40' Sarı Kart - Yunus Akgün

40' GOL! Osimhen topu ağlara gönderdi. Kullanılan taç atışında Lemina topu arka direkteki Osimhen'e indirdi. Topu kontrol eden Osimhen, diziyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 önde.

39' Osimhen, Oosterwolde ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Galatasaray, bir kez daha penaltı bekledi ancak hakem devam ettirdi.

36' Jakobs'un ortasında Osimhen kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

26' Galatasaray bu dakikalarda baskısını artırdı.

23' Oyun taç atışıyla başladı.

23' Sarı Kart - Archie Brown

22' Galatasaray'da Sane ceza sahasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Galatasaray cephesinde yoğun itirazlar var.

19' Davinson'un ortasını yaptı Skriniar'ın ters vuruşu kornere gitti.

13' Talisca penaltı vuruşunu auta gönderdi.

11' Fenerbahçe'de Sidiki Cherif yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

7' Sağ taraftan Sallai'nin yaptığı orta kafalardan sekti, son anda Yunus'tan önce Oosterwolde topu kornere attı.

6' Sarı Kart - Jayden Oosterwolde

6' Sarı Kart - Uğurcan Çakır

4' Kerem'in kullandığı duran top sonrası Oosterwolde ile Uğurcan Çakır arasında tansiyon yükseldi. Takım arkadaşları iki oyuncuyu ayırdı.

3' Guendouzi, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe sarı kart bekledi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Talisca, Cherif.

